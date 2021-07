“La pandemia non è finita, in arrivo nuove varianti più pericolose”: l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Di venerdì 16 luglio 2021) Alla preoccupazione dei contagi in salita in Italia, ma anche in tutta Europa, se ne aggiunge un’altra: per l’Oms, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la battaglia non è ancora vinta. Anzi. Presto potrebbero arrivare nuove varianti, ancora più pericolose delle attuali. Uno scenario che sembra non promettere nulla di buono: “Non è affatto finita” – dicono gli esperti perché c’è “la forte probabilità che emergano nuove e forse più pericolose varianti che potrebbero essere ancora più difficili da controllare”. Green Pass obbligatorio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) Alla preoccupazione dei contagi in salita in Italia, ma anche in tutta Europa, se ne aggiunge un’altra: per l’Oms, l’Organizzazioneper la, la battaglia non è ancora vinta. Anzi. Presto potrebbero arrivare, ancora piùdelle attuali. Uno scenario che sembra non promettere nulla di buono: “Non è affatto” – dicono gli esperti perché c’è “la forte probabilità che emerganoe forse piùche potrebbero essere ancora più difficili da controllare”. Green Pass obbligatorio ...

Advertising

pietroraffa : Che poi, chi non fa il vaccino ma pretende di vivere normalmente in mezzo a una pandemia, otterrebbe una sola liber… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Mov5Stelle : Un green pass per non chiudere. In tutti questi mesi di pandemia gli italiani hanno accettato responsabilmente di l… - Notyour44370401 : Il problema non é la destinazione #Dubai Il problema é mandare dall'altra parte del mondo dei minorenni, che hanno… - nicolamilione : Siamo in pandemia globale, non possiamo assecondare i capricci di alcuni fallocefali... #GreenpassObbligatorio -