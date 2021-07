La paladina dell' Islam moderato in Belgio si dimette per legami con i terroristi

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 luglio 2021) E' durata poco l'avventura politicaa 36enne belga di origine marocchina Ihsane Haouach nominata lo scorso 1°giugno 2021 "commissario del governo per l'Istituto per l'uguaglianza di genere". Femministaa prima ora e allo stesso tempo accesa sostenitrice del'uso del velo che non ha tolto nemmeno il giornoa sua nomina, si è dimessa a causae furibonde polemiche nate dopo che la stampa belga ha dato notizia'esistenza di un rapporto'intelligence nel quale venivano descritti i suoicon i Fratelli musulmani. Ihsane Haouach nel confermare ai ...