La paladina dell'Islam moderato in Belgio si dimette per legami con gli estremisti (Di venerdì 16 luglio 2021) E' durata poco l'avventura politica della 36enne belga di origine marocchina Ihsane Haouach nominata lo scorso 1°giugno 2021 "commissario del governo per l'Istituto per l'uguaglianza di genere". Femminista della prima ora e allo stesso tempo accesa sostenitrice del'uso del velo che non ha tolto nemmeno il giorno della sua nomina, si è dimessa a causa delle furibonde polemiche nate dopo che la stampa belga ha dato notizia dell'esistenza di un rapporto dell'intelligence nel quale venivano descritti i suoi legami con i Fratelli musulmani. Ihsane Haouach nel confermare ai ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) E' durata poco l'avventura politicaa 36enne belga di origine marocchina Ihsane Haouach nominata lo scorso 1°giugno 2021 "commissario del governo per l'Istituto per l'uguaglianza di genere". Femministaa prima ora e allo stesso tempo accesa sostenitrice del'uso del velo che non ha tolto nemmeno il giornoa sua nomina, si è dimessa a causae furibonde polemiche nate dopo che la stampa belga ha dato notizia'esistenza di un rapporto'intelligence nel quale venivano descritti i suoicon i Fratelli musulmani. Ihsane Haouach nel confermare ai ...

Advertising

ignaziore : RT @LaVeritaWeb: La paladina dell'ideologia Lgbt prima si accanisce su Ivan Scalfarotto, accusandolo di «non fare gli interessi della comun… - glooit : La paladina dell'Islam moderato in Belgio si dimette per legami con gli estremisti leggi su Gloo… - GiulioIvano : RT @LaVeritaWeb: La paladina dell'ideologia Lgbt prima si accanisce su Ivan Scalfarotto, accusandolo di «non fare gli interessi della comun… - 71Conti : RT @LaVeritaWeb: La paladina dell'ideologia Lgbt prima si accanisce su Ivan Scalfarotto, accusandolo di «non fare gli interessi della comun… - ivocamic : RT @claudio_2022: Vladimir Luxuria: La paladina dell'ideologia Lgbt prima si accanisce su Scalfarotto, accusandolo di non fare gli interess… -

Ultime Notizie dalla rete : paladina dell La trans è pentita e Luxuria la insulta in tv La paladina dell'ideologia Lgbt prima si accanisce su Ivan Scalfarotto, accusandolo di "non fare gli interessi della comunità". Poi, durante "Zona bianca", attacca Valentina, diventata Valentino, perché ...

La falsa vena pro - life di Ursula von der Leyen Ancor più arduo porsi come paladina dei diritti dell'infanzia, quando si è favorevoli all'aborto. A questo proposito, lo scorso autunno, von der Leyen aveva ammonito la Polonia per le sue politiche ...

La paladina dell'Islam moderato in Belgio si dimette per legami con i terroristi Panorama Torna alla luce a Roma un cippo dell'epoca di Claudio Ritrovato in occasione di un approfondimento per la messa in opera del nuovo sistema fognario della piazza, il cippo (193cmx74,5cmx54cm) da oggi si può ammirare nella Sala Paladino del Museo dell'Ara ...

Sanità: 'primo mattone' progetto NeMO ad Ancona L'ascolto del bisogno. Questo è lo spirito con cui ad Ancona si è simbolicamente posto il 'primo mattone' della settima sede dei Centri Clinici NeMO. Pensato e voluto dalle associazioni dei pazienti, ...

La'ideologia Lgbt prima si accanisce su Ivan Scalfarotto, accusandolo di "non fare gli interessi della comunità". Poi, durante "Zona bianca", attacca Valentina, diventata Valentino, perché ...Ancor più arduo porsi comedei diritti'infanzia, quando si è favorevoli all'aborto. A questo proposito, lo scorso autunno, von der Leyen aveva ammonito la Polonia per le sue politiche ...Ritrovato in occasione di un approfondimento per la messa in opera del nuovo sistema fognario della piazza, il cippo (193cmx74,5cmx54cm) da oggi si può ammirare nella Sala Paladino del Museo dell'Ara ...L'ascolto del bisogno. Questo è lo spirito con cui ad Ancona si è simbolicamente posto il 'primo mattone' della settima sede dei Centri Clinici NeMO. Pensato e voluto dalle associazioni dei pazienti, ...