(Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA - Non era Roma -ma è come se fosse stato un derby per gli oltre cento tifosi biancocelesti presenti alla finale didi calcio a 8. Laha infatti giocato contro la...

MCuppoletti : RT @ezetadesign: TRIPLETE ???????????? La S.s. Lazio c8 VINCE TUTTO ???? #CMonEagles #ForzaLazio #Lazio #SsLazio #AvantiLazio - LALAZIOMIA : La Lazio vince la Coppa Italia, Totti sbaglia il rigore decisivo - LazioArgentina : RT @ezetadesign: TRIPLETE ???????????? La S.s. Lazio c8 VINCE TUTTO ???? #CMonEagles #ForzaLazio #Lazio #SsLazio #AvantiLazio - alefainix88 : RT @iuiu87: La #Lazio calcio a 8 vince la Coppa Italia. Decisiva la realizzazione di De Francesco dopo l’errore di #Totti - Bioelbarto : RT @iuiu87: La #Lazio calcio a 8 vince la Coppa Italia. Decisiva la realizzazione di De Francesco dopo l’errore di #Totti -

ROMA - Non era Roma -ma è come se fosse stato un derby per gli oltre cento tifosi biancocelesti presenti alla finale di Coppa Italia di calcio a 8. Laha infatti giocato contro la Totti Sporting Club , con l'ex capitano giallorosso in campo per tutto il match e assediato da bordate di fischi e cori da parte dei tifosi ...La Lazio Calcio a 8 gioisce contro il Totti Sporting Club vincendo la prestigiosa finale ai rigori dopo aver fatto 2-2 nei 50 minuti ...Una finale di Coppa Italia andata proprio ai biancocelesti che sono riusciti a trionfare ai rigori dopo il 2-2 nei minuti regolamentari. La squadra capitanata da Cristian Ledesma ha alzato la coppa ...