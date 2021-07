La Gran Bretagna è ancora un caso: i nuovi casi giornalieri superano quota 50mila. Epure martedì riapre tutto... (Di venerdì 16 luglio 2021) I contagi tornano al livello di gennaio. Numeri che arrivano a 3 giorni dalla data fissata per la cancellazione delle ultime misur restrittive. 53% della popolazione è vaccinata con 2 dosi Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 luglio 2021) I contagi tornano al livello di gennaio. Numeri che arrivano a 3 giorni dalla data fissata per la cancellazione delle ultime misur restrittive. 53% della popolazione è vaccinata con 2 dosi

