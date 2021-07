La Fifa pronta alla rivoluzione: “Tempi da 30 minuti e sostituzioni illimitate” (Di venerdì 16 luglio 2021) Cinque rivoluzionarie regole in un torneo giovanile in Olanda: la Fifa segue con attenzione, pronta a cambiare il regolamento Due frazioni di gioco da 30? con tempo effettivo; sostituzioni illimitate; falli laterali battuti con i piedi; rimesse e calci da fermo senza l’obbligo di servire un compagno di squadra; esclusioni a tempo (5 minuti) dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Cinque rivoluzionarie regole in un torneo giovanile in Olanda: lasegue con attenzione,a cambiare il regolamento Due frazioni di gioco da 30? con tempo effettivo;; falli laterali battuti con i piedi; rimesse e calci da fermo senza l’obbligo di servire un compagno di squadra; esclusioni a tempo (5) dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

