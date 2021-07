La Fifa blocca il mercato dello Spezia per due anni (Di venerdì 16 luglio 2021) La Commissione Disciplinare della Fifa ha sanzionato lo Spezia Calcio per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della Fifa, la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) La Commissione Disciplinare dellaha sanzionato loCalcio per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18. A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della, la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato L'articolo

La Fifa blocca il mercato dello Spezia per due anni Calcio e Finanza Quando gli operai Povlsen, Olsen e Nielsen salirono sul tetto d'Europa La storia che vi raccontiamo oggi è vecchia di 30 anni. Chi vi scrive ricorda ancora le emozioni di quando da ragazzino, incredulo, vide delle certezze -sportive - sgretolarsi, capì per la prima volta ...

