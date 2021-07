(Di venerdì 16 luglio 2021) Stangata per la dirigenza. La, a seguito di una indagine, ha sanzionato pesantemente il club ligure a causa di alcune infrazioni in materia di calcio. In particolare, laaccusa lodi aver trasferito e tesserato calciatori minorenni. L’accusa è dunque pesante e impedirà, tralasciando questa sessione estiva, ai liguri di compiere operazioni dinei prossimi due. Cosa dice lain merito al sanzionamento? Di seguito riportiamo l’intero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fifa blocca

19 del Regolamentosullo status e sul trasferimento dei giocatori (RSTP) avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni usando un sistema finalizzato ad aggirare il suddetto ...19 del Regolamentosullo status e sul trasferimento dei giocatori, avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni usando un sistema finalizzato ad aggirare lo stesso ...La Fifa blocca il mercato dello Spezia per due anni. La commissione disciplinare della federazione internazionale stanga il club ligure per "infrazioni ...Sanzione pesantissima per lo Spezia: la Fifa ha inflitta al club ligure il blocco del mercato per due anni. Ecco il perchè ...