La critica di Bargiggia al Napoli | “Brutta immagine | il modo sbagliato per la nuova stagione”

Advertising

My7th2 : @Is_0601 @GRiarso Mi ha bloccato ieri quel gran coglione fascista di Bargiggia perché all'ennesima critica stupida… - LorenzoCol : @Paolo_Bargiggia Eccolo il cretino... Non sa nulla di nulla ma critica tutti.. ...... - bangandblame82 : RT @giornalettismo: La critica alle competenze della singola persona diventa critica all'intera categoria delle #donne nella cronaca sporti… - cuba98w : RT @giornalettismo: La critica alle competenze della singola persona diventa critica all'intera categoria delle #donne nella cronaca sporti… - giornalettismo : La critica alle competenze della singola persona diventa critica all'intera categoria delle #donne nella cronaca sp… -

Ultime Notizie dalla rete : critica Bargiggia

Giornalettismo

Tra questi quello del giornalista Paoloche giudicò con queste parole la sua scelta. Ladei social I tifosi azzurri vanno a ripescare il tweet didatato 2018 e non gli ...Non è la prima volta cheferocemente Diletta, appena sei mesi fa aveva così commentato la sua presenza durante un incontro: " A bordo campo di Inter - Udinese Diletta Leotta vestita ...Bargiggia critica il Napoli dicendo che è una brutta immagine presentarsi in ritiro, con le vecchie divise, il modo sbagliato per iniziare la nuova stagione ...Paolo Bargiggia nel 2018 criticò duramente la scelta della FIGC di affidare la nazionale a Roberto Mancini dopo il disastro della mancata qualificazione ai mondiali sotto la gestione Ventura.