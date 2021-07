La Coppa, il tatuaggio e gli occhi lucidi: Donnarumma orgoglio italiano [FOTO] (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ diventato l’eroe italiano. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, portiere che ha trascinato l’Italia alla vittoria di Euro 2021. Il percorso della squadra di Roberto Mancini è stato di altissimo livello, in particolar modo il rendimento dell’estremo difensore è stato da vero fuoriclasse. Nelle prime partite è stato chiamato poco in causa, la prima grandissima parata è stata ai quarti di finale contro il Belgio, l’intervento su De Bruyne è da campione. Poi si è messo in mostra anche ai calci di rigore, contro Spagna e Inghilterra è stato un assoluto protagonista, il penalty parato a Saka ha permesso di alzare il trofeo. Il tatuaggio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ diventato l’eroe. Stiamo parlando di Gigio, portiere che ha trascinato l’Italia alla vittoria di Euro 2021. Il percorso della squadra di Roberto Mancini è stato di altissimo livello, in particolar modo il rendimento dell’estremo difensore è stato da vero fuoriclasse. Nelle prime partite è stato chiamato poco in causa, la prima grandissima parata è stata ai quarti di finale contro il Belgio, l’intervento su De Bruyne è da campione. Poi si è messo in mostra anche ai calci di rigore, contro Spagna e Inghilterra è stato un assoluto protagonista, il penalty parato a Saka ha permesso di alzare il trofeo. Ildi ...

