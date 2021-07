La Commissione sul femminicidio boccia l’operato dei tribunali civili. E la nostra ricerca lo conferma (Di venerdì 16 luglio 2021) La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta da Valeria Valente, ha bocciato i tribunali civili e rimandato a settembre le Procure. La metafora, se si leggono gli atti, calza a pennello. Nelle decisioni da prendere in materia di affido dei minori durante le separazioni, la violenza viene letta come “conflittualità”, negando giustizia alle donne che hanno denunciato maltrattamenti. Le cose vanno meglio, ma non bene, nelle Procure: il 10% degli uffici non hanno magistrati specializzati nella materia della violenza contro le donne e solo il 12,3% delle Procure incarica magistrati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Laparlamentare di inchiesta sul, presieduta da Valeria Valente, hato ie rimandato a settembre le Procure. La metafora, se si leggono gli atti, calza a pennello. Nelle decisioni da prendere in materia di affido dei minori durante le separazioni, la violenza viene letta come “conflittualità”, negando giustizia alle donne che hanno denunciato maltrattamenti. Le cose vanno meglio, ma non bene, nelle Procure: il 10% degli uffici non hanno magistrati specializzati nella materia della violenza contro le donne e solo il 12,3% delle Procure incarica magistrati ...

