La Cina potrebbe superare l’Italia per numero di siti Unesco (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella gara globale per il maggior numero di siti Patrimonio dell’umanità, l’Unesco decreterà un nuovo vincitore tra Cina e Italia durante l’incontro annuale (virtuale) a Fuzhou, che si apre oggi e andrà avanti fino al 31 luglio. E il podio, molto probabilmente, andrà a Pechino. Il comitato dei 21 membri è infatti pronto ad aggiungere l’antica città costiera Quanzhou, nel Fujian orientale, all’elenco di 1.121 luoghi con «eccezionale valore universale». Ad oggi, Cina e Italia condividono il primo posto con 55 siti ciascuno. A seguire la Spagna a quota 48, la Germania a 46 e la Francia a 45. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 luglio 2021) Nella gara globale per il maggiordiPatrimonio dell’umanità, l’decreterà un nuovo vincitore trae Italia durante l’incontro annuale (virtuale) a Fuzhou, che si apre oggi e andrà avanti fino al 31 luglio. E il podio, molto probabilmente, andrà a Pechino. Il comitato dei 21 membri è infatti pronto ad aggiungere l’antica città costiera Quanzhou, nel Fujian orientale, all’elenco di 1.121 luoghi con «eccezionale valore universale». Ad oggi,e Italia condividono il primo posto con 55ciascuno. A seguire la Spagna a quota 48, la Germania a 46 e la Francia a 45. ...

