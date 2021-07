La cestista australiana che rinuncia alle Olimpiadi | “Stare in una bolla non farebbe bene alla mia salute mentale”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Liz Cambage, 29 anni, è uno dei punti riferimento della nazionale femminile di basket. La giocatrice però ha spiegato di non voler partecipare ai Giochi Olimpici, consapevole che le restrizioni che gli atleti devono osservare potrebbero incidere sulla sua. Cambage l’ha comunicato con una nota pubblicata sui propri account social. Mi spezza il cuore annunciare che il mio forfait d, ma penso che sia la cosa migliore per la squadra e per me stessa. Facendo affidamento ad una cura quotidiana di farmaci per controllare la mia ansia, unanon è il ...

Advertising

napolista : Liz Cambage ha 29 anni e tuttora lotta contro problemi di panico e depressione: “Evitare i Giochi è la cosa miglior… -

Ultime Notizie dalla rete : cestista australiana

laRegione

Liz Cambage non prenderà parte ai Giochi di Tokyo 2020 . Lanon è riuscita a superare la paura di dover vivere nella bolla: ' Per me è terrificante. Niente famiglia, né amici, né tifosi al di fuori delle mie compagne. Lo scorso mese ho ...... lastatunitense ha maturato una certa esperienza anche in leghe. Detto dell'annata più che positiva disputata ad Orvieto, Blake Dietrick ha militato nella WNBLcon le Bendigo ..."Lo scorso mese ho avuto attacchi di panico. Devo prendermi cura della mia salute mentale". Con queste parole Liz Cambage ha annunciato che non sarà a Tokyo 2020.Anche l'Australia e l'India hanno deciso di adottare la formula del doppio portabandiera per la cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Tokyo (23 luglio). Come nei casi di Italia, Spagna e Giappone, s ...