La Casa di Carta, uno dei principali protagonisti della serie: "Sono finito in terapia a causa del mio personaggio"

Manca sempre meno all'uscita su Netflix dell'attesissima quinta stagione de La Casa di Carta. Tra gli attori più amati della serie c'è sicuramente Denver, interpretato da Jaime Lorente. L'attore, che ora è El Cid nel sequel della serie tv disponibile su Amazon Prime Video, si è raccontato a GQ Spagna, dove a parlato del rapporto con il personaggio interpretato nella famosissima serie. Come riportato da Fanpage, l'attore ha confessato come Denver abbia messo a dura prova la sua vita e il suo equilibrio, lasciando spesso indefinito il confine tra realtà e finzione.

