La casa di carta 5, il finale e la morte del personaggio: cosa svela il regista (Di venerdì 16 luglio 2021) A settembre è attesissima la quinta e ultima stagione della serie La casa di carta. Per l'occasione speciale, il regista ha concesso un'intervista rivelando alcuni dettagli. Foto: Kikapress Music: '... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) A settembre è attesissima la quinta e ultima stagione della serie Ladi. Per l'occasione speciale, ilha concesso un'intervista rivelando alcuni dettagli. Foto: Kikapress Music: '...

Advertising

PieroPelu : Ti giochi la finale dell’europeo dominando i padroni di casa che sulla carta sono nettamente favoriti e vinci alla… - zazoomblog : La casa di carta 5 il finale e la morte del personaggio: cosa svela il regista sulla quinta stagione - #carta… - secretsofmary : @incazzatae L'indirizzo di casa non ho idea. Io quando ho ritirato i pacchi non ho pagato nulla. Mi hanno solo chie… - IsaeChia : #LaCasadiCarta, uno dei principali protagonisti della serie: “Sono finito in terapia a causa del mio personaggio”.… - FL0WERB0YNAMU : sono vestiti a metà fra operai delle ferrovie dello stato, meccanici e il cast della casa di carta -