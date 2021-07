La Caporetto della sinistra sulla Guardia costiera libica (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Pd sulla Libia non ha partorito neppure un topolino. L'appoggio alla Guardia costiera di Tripoli per intercettare i migranti resta intatta. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) Il PdLibia non ha partorito neppure un topolino. L'appoggio alladi Tripoli per intercettare i migranti resta intatta.

Advertising

Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - Vince08440165 : RT @Corriere: Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - tamangha : RT @Corriere: Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - robertaradaelli : RT @Corriere: Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - Rickykanga : RT @Corriere: Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media -