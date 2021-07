L’85% dei ricoverati in terapia intensiva per Covid, non ha fatto il vaccino. Il 10% solo una dose (Di venerdì 16 luglio 2021) Ormai in ospedale, per Covid, “finiscono con superiorità schiacciante coloro che non si sono vaccinati, o che lo hanno fatto a metà in attesa della seconda dose”. Lo scrive il Corriere della Sera, riportando le parole di medici da tutta Italia e sciorinando i dati dell’Istituto superiore di sanità. “Nel periodo tra 21 giugno e 4 luglio, sono stati ricoverati in ospedale 941 pazienti: 80 i completamente coperti da doppia dose, 89 quelli arrivati a metà percorso, gli altri non vaccinati. In terapia intensiva le differenze sono ancora più evidenti. Sempre nello stesso periodo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Ormai in ospedale, per, “finiscono con superiorità schiacciante coloro che non si sono vaccinati, o che lo hannoa metà in attesa della seconda”. Lo scrive il Corriere della Sera, riportando le parole di medici da tutta Italia e sciorinando i dati dell’Istituto superiore di sanità. “Nel periodo tra 21 giugno e 4 luglio, sono statiin ospedale 941 pazienti: 80 i completamente coperti da doppia, 89 quelli arrivati a metà percorso, gli altri non vaccinati. Inle differenze sono ancora più evidenti. Sempre nello stesso periodo ...

