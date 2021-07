Juventus, tutti vogliono Chiesa: ora c’è anche il Manchester City (Di venerdì 16 luglio 2021) Calciomercato Juventus: dopo la straordinario Europeo con l’Italia, Federico Chiesa è diventato l’oggetto del desiderio di tutti i top club europei. Ora ci sarebbe anche il Manchester City Come riporta Tuttosport 4 top club hanno sondato il terreno per Federico Chiesa tramite intermediari per capire la fattibilità dell’operazione. All’interessamento di Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea si è aggiunto anche quello del Manchester City e di Guardiola. Il tecnico catalano apprezza il classe 1997 da circa tre anni. LEGGI TUTTE ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Calciomercato: dopo la straordinario Europeo con l’Italia, Federicoè diventato l’oggetto del desiderio dii top club europei. Ora ci sarebbeil MsterCome riporta Tuttosport 4 top club hanno sondato il terreno per Federicotramite intermediari per capire la fattibilità dell’operazione. All’interessamento di Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea si è aggiuntoquello del Mstere di Guardiola. Il tecnico catalano apprezza il classe 1997 da circa tre anni. LEGGI TUTTE ...

