Juventus | oggi presentata l’offerta al Sassuolo per Locatelli

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si è tenutol’incontro traper Manuel. I bianconeri sono ufficialmente usciti allo scoperto conLaha incontratoilper discutere del futuro di Manuel, da tempo al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Juve avrebbe formulato la prima offerta ufficiale per il centrocampista. Come ampiamente anticipato, il centrocampista delè in cima alla lista dei bianconeri per rinforzare il centrocampo ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus oggi

Si è tenutol'incontro trae Sassuolo per Manuel Locatelli. I bianconeri sono ufficialmente usciti allo scoperto con l'offerta Laha incontratoil Sassuolo per discutere del futuro di ...... adesso Arthur spera di poter dare al più presto il suo contributo alla. Il centrocampista brasiliano nella giornata di quest', venerdì 16 luglio, si è sottoposto a un intervento ...L’allenatore catalano guarda sempre con attenzione alla Serie A e chissà che non possa mettere sul piatto qualche scambio interessante Federico Chiesa è reduce da uno straordinario Europeo che lo ha m ...Calciomercato Juventus, per i bianconeri è incedibile. LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, scelto il sostituto di Arthur | Arriva subito. Calciomercato Juventus, per i bianconeri è inamovibile | ...