Juventus | Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro | “Arrivo”

(Di venerdì 16 luglio 2021)ha preso la sua decisione. Resterà allaanche la prossima stagione. Arriverà il 25 luglio. Giovedì, rispondendo ad un tifoso giunto per salutare la squadra in occasione dei primi allenamenti, Pavel Nedved era stato chiaro. “Arriva, arriva”. Ed infatti la permanenza dialla, dopo giorni di riflessioni, ora appare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

footmercato : CR7 a tranché - goal : #OTD in 2018 ? Cristiano Ronaldo left Real Madrid to join Juventus ?? 2x Serie A ???? 2x Supercoppa Italiana ???? 1x C… - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ???? #AccaddeOggi: Ronaldo diventa un giocatore della Juventus ?? #UCL - LaMiaOldLady : RT @juventusfc: E con questa splendida ?? ?? si chiude la prima conferenza stampa di @Cristiano da giocatore della Juventus! ???? #CR7DAY #CR7… - Bapt_4_4 : RT @footmercato: CR7 a tranché -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano

Ronaldo Juve, deciso: resta per la Champions! E pensa al rinnovo? CR7 ha sciolto le riserve sul suo futuroRonaldo dovrebbe restare alla. Il portoghese sarà il 25 luglio alla Continassa e ha già comunicato alla Juve che è impaziente di riprendere ad allenarsi. Le vacanze hanno stracciato ...Partiamo daRonaldo , il campione portoghese ha detto si alla, ovvero rispetterà il contratto valido fino al 2022, con possibilità di rinnovo addirittura fino al 2023. Il 25 ...Serie A – Prime giornate di lavoro per la Juventus che ha iniziato il suo ritiro, la squadra bianconera resterà alla Continassa per un mese, in programma poche amichevoli di prestigio. Tutte lultime n ...Trattativa con il Sassuolo per il centrocampista azzurro ben avviata. CR7 fa sapere la sua decisione e torna di moda una punta.