Juventus, Arthur operato: rimarrà fuori per tre mesi (Di venerdì 16 luglio 2021) “Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra“. Questo l’annuncio della Juventus tramite una nota ufficiale sul sito ufficiale. “L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi“, precisa il club bianconero. Il calciatore dunque dovrà aspettare ancora diverse settimane prima di poter tornare a disposizione di mister ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “Questo pomeriggioè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra“. Questo l’annuncio dellatramite una nota ufficiale sul sito ufficiale. “L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario delladott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3“, precisa il club bianconero. Il calciatore dunque dovrà aspettare ancora diverse settimane prima di poter tornare a disposizione di mister ...

