Juve | Arthur operato | resterà fuori tre mesi E per la lista Champions

Melo resterà fermo per circa tre mesi. Il centrocampista della Juventus si è sottoposto a intervento chirurgico, presso la Clinica Fornaca di Torino, per la rimozione dell'ossificazione della ...

juventusfc : Aggiornamento sulle condizioni di @arthurhromelo: intervento chirurgico perfettamente riuscito. Dettagli e tempi d… - Gazzetta_it : #Arthur sotto i ferri: tempi, mercato e lista Champions, cosa cambia per la Juve - forumJuventus : La Stampa: 'La Juve inizia con un infortunio, Arthur si opera: fuori 2-3 mesi. La sensazione è che poteva farlo pr… - irejdoc1897 : RT @juventusfc: Aggiornamento sulle condizioni di @arthurhromelo: intervento chirurgico perfettamente riuscito. Dettagli e tempi di recupe… - juve_magazine : JUVENTUS - Arthur, intervento riuscito, out circa 3 mesi -

Melo resterà fermo per circa tre mesi. Il centrocampista dellasi è sottoposto a intervento chirurgico, presso la Clinica Fornaca di Torino, per la rimozione dell'ossificazione della ...Il report medico A rendere noto il buon esito dell'operazione alla quale è stato sottopostoè stata la stessa Juventus attraverso questo report medico pubblicato sui propri canali ufficiali: '...Oggi Luca Momblano, durante la diretta su Twitch di ‘Juventibus’, ha dichiarato il pensiero di Massimiliano Allegri sull’attaccante portoghese. Il portoghese potrebbe finire al centro dell’attacco, pr ...Juventus, intervento perfettamente riuscito alla gamba destra per Arthur: starà fuori circa 3 mesi La Juventus, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato che l’intervento chirurgico subito dal ...