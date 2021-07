Junior Cally, ex fidanzato di Valentina Dallari: “Sono alcolista, anche il sesso è diventato una malattia, ho preso una decisione insieme alla mia psicologa” (Di venerdì 16 luglio 2021) Con un lungo messaggio sui social, il rapper Junior Cally ha comunicato ai propri fan di stare per entrare in rehab, per curare la sua dipendenza dall’alcol e dal sesso. Queste le sue parole: Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non. Questi Sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. Senza girarci intorno: Sono un alcolista e, come già sapete, soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 16 luglio 2021) Con un lungo messaggio sui social, il rapperha comunicato ai propri fan di stare per entrare in rehab, per curare la sua dipendenza dall’alcol e dal. Queste le sue parole: Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensaremia salute mentale e non. Questistati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. Senza girarci intorno:une, come già sapete, soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo ...

