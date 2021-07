Junior Cally, ex di Valentina Dallari: “Sono dipendente da alcol e sesso” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono davvero scioccanti le confessioni fatte su Instagram dal rapper Junior Cally, conosciuto al mondo del gossip non solo per via della maschera di ferro con cui si presentò al Festival di Sanremo qualche anno fa, ma anche per l’intensa storia d’amore con l’ex tronista Valentina Dallari. Il cantante, infatti, ha annunciato che presto entrerà in rehab per curare la sua dipendenza dall’alcol e dal sesso, che è diventata una vera e propria malattia e che lo sta trascinando sempre più in ballo. La drammatica confessione del rapper Junior ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 luglio 2021)davvero scioccanti le confessioni fatte su Instagram dal rapper, conosciuto al mondo del gossip non solo per via della maschera di ferro con cui si presentò al Festival di Sanremo qualche anno fa, ma anche per l’intensa storia d’amore con l’ex tronista. Il cantante, infatti, ha annunciato che presto entrerà in rehab per curare la sua dipendenza dall’e dal, che è diventata una vera e propria malattia e che lo sta trascinando sempre più in ballo. La drammatica confessione del rapper...

