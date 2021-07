JFK Revisited | Oliver Stone | “Un film sulla storia degli USA finanziato dall' Inghilterra Deprimente ”

(Di venerdì 16 luglio 2021)rievoca la potenza della figura di Kennedy spiegando i veri motivi dell'omicidio e confutando anni di bugie con il suo JFK: Through the Looking Glass, che ha presentato a Cannes 2021.presenta a Cannes 2021 il suo documentario JFK: Through the Looking Glass tornando a occuparsi dell'ossessione sua e di molti altri americani, l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Nel 1991, con JFK: Un caso ancora aperto, il regista realizzò un solido pamphlet drammatizzando la vicenda che segnò la fine del sogno americano. Trent'anni dopo, con maggiori ...

RT @Radio1Rai: Festival di #Cannes Grande successo per #OliverStone e il suo documentario-inchiesta sul caso #Kennedy: "JFK revisited: thro… - CinemApp_Cinema : JFK Revisited, Oliver Stone torna sull'ossessione di una vita: il caso Kennedy. Presentato a Cannes ??½… - MaxCarbonaro : RT @mymovies: JFK Revisited, Oliver Stone torna sull'ossessione di una vita: il caso Kennedy. Presentato a Cannes ??½ #Cannes2021 #Cannes…

... il regista americano Oliver Stone torna con un nuovo lavoro da documentarista al festival di Cannes sull'ex presidente Kennedy dal titolo: ": Through The Looking Glass" . Presentato ...OLIVER STONE RITORNA SULL'ASSASSINIO DI- 24 ore dopo la presentazione del suo documentario ': through the looking glass', Oliver Stone non abbassa la guardia e rilancia la sua tesi ...Oliver Stone rievoca la potenza della figura di Kennedy spiegando i veri motivi dell'omicidio e confutando anni di bugie con il suo JFK Revisited: Through the Looking Glass, che ha presentato a Cannes ...Chi era JFK? E sappiamo tutto della sua morte? Lo spiegano in un podcast Mary Kerry Kennedy, Paolo Mieli, Sergio Romano e Massimo Teodori.