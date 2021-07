James Gunn ricorda il licenziamento da Marvel: "Stavo per vendere la mia casa" (Di venerdì 16 luglio 2021) James Gunn torna a parlare del drammatico periodo trascorso dopo il licenziamento da parte di Disney e Marvel, prima che la chiamata da parte di DC lo salvasse dall'esilio. Oggi che il suo nuovo film, The Suicide Squad: Missione Suicida, è tra le uscite più attese dell'estate, James Gunn torna a parlare del periodo buio che ha vissuto dopo il licenziamento da parte dei Marvel Studios, tanto da confessare che era sul punto di dover vendere la propria casa. Nell'estate 20218 James Gunn si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021)torna a parlare del drammatico periodo trascorso dopo ilda parte di Disney e, prima che la chiamata da parte di DC lo salvasse dall'esilio. Oggi che il suo nuovo film, The Suicide Squad: Missione Suicida, è tra le uscite più attese dell'estate,torna a parlare del periodo buio che ha vissuto dopo ilda parte deiStudios, tanto da confessare che era sul punto di doverla propria. Nell'estate 20218si ...

