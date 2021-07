Italia, l’ironia di Consigli: «Rigori in finale? Meno male non ha calciato Locatelli…» (Di venerdì 16 luglio 2021) Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato dei calciatori neroverdi campioni d’Europa con la Nazionale Italiana Andrea Consigli, portiere e leader del Sassuolo, in una intervista a Sassuolo Channel ha parlato dell’Europeo vinto con l’Italia dai suoi compagni di squadra neroverdi. finale – «Io ho visto la finale in camera perché mi piace guardare le partite da solo, ho sofferto parecchio. Quando ho visto Domenico Berardi che camminava da centrocampo per andare a tirare il rigore, non so se lui era tranquillo, a me il cuore era partito, ero teso per lui. Mi auguravo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Il portiere del Sassuolo Andreaha parlato deiri neroverdi campioni d’Europa con la Nazionalena Andrea, portiere e leader del Sassuolo, in una intervista a Sassuolo Channel ha parlato dell’Europeo vinto con l’dai suoi compagni di squadra neroverdi.– «Io ho visto lain camera perché mi piace guardare le partite da solo, ho sofferto parecchio. Quando ho visto Domenico Berardi che camminava da centrocampo per andare a tirare il rigore, non so se lui era tranquillo, a me il cuore era partito, ero teso per lui. Mi auguravo ...

