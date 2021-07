Italia, il discorso di Gianluca Vialli prima della finale (Di venerdì 16 luglio 2021) Nello speciale dedicato all’Italia è stato svelato il discorso di Gianluca Vialli Gianluca Vialli è stato l’arma in più dell’Italia di Roberto Mancini. Il capo della delegazione dell’Italia, all’Europeo, è stato il braccio destro del C.T ma anche un valido punto di riferimento per tutti i giocatori. Nel corso dello speciale Rai dedicato all’impresa di Wembley è stato svelato il suo discorso per match con l’Inghilterra. Vialli che in quello stadio, proprio insieme all’amico Mancini aveva perso una ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Nello speciale dedicato all’è stato svelato ildiè stato l’arma in più dell’di Roberto Mancini. Il capodelegazione dell’, all’Europeo, è stato il braccio destro del C.T ma anche un valido punto di riferimento per tutti i giocatori. Nel corso dello speciale Rai dedicato all’impresa di Wembley è stato svelato il suoper match con l’Inghilterra.che in quello stadio, proprio insieme all’amico Mancini aveva perso una ...

