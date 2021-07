Italia e Germania stanno litigando per un’importante nomina europea (Di venerdì 16 luglio 2021) Da mesi i due paesi si contendono la presidenza dell'ESMA, l'autorità di controllo dei mercati finanziari, avanzando ragioni diverse Leggi su ilpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Da mesi i due paesi si contendono la presidenza dell'ESMA, l'autorità di controllo dei mercati finanziari, avanzando ragioni diverse

Ultime Notizie dalla rete : Italia Germania Agenda economica del 19 luglio 2021 Dati finanziari 1° semestre 2021 Digital Value (AIM Italia - Preliminari) COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO GERMANIA Emissione di titoli stato con scadenza a dicembre 2021 e giugno 2022 . Ammontare ...

Reportage. Vaccino o tampone? . Così nella Mitteleuropa si entra in bar, teatri, hotel ...ai ristoranti ha bisogno di un attestato di vaccinazione o del tampone - Avvenire L'Italia scopre ... Così in Austria il 43% della popolazione ha completato la vaccinazione, mentre in Germania si sfiora ...

Europei2020, la Germania si innamora dell'Italia: "La squadra più bella" La Repubblica Frontex sotto accusa, ma Leggeri per ora è salvo L'Agenzia per la gestione delle frontiere dell'Ue e il suo direttore esecutivo sono accusati di aver chiuso gli occhi di fronte a violazione di diritti fondamentali, malgrado prove evidenti di resping ...

COMUNICATO UFFICIALE: LAURA GIULIANI AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Laura Giuliani. Il portiere italiano, punto fermo della Nazionale, dopo aver disputato alcune stagioni in Germania è rientrata in Italia ...

