Irregolarità su minori, Fifa blocca 2 anni mercato dello Spezia (Di venerdì 16 luglio 2021) Stangata della Fifa contro lo Spezia, sanzionato con il blocco del mercato per due stagioni e una multa di circa 460mila euro "per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Stangata dellacontro lo, sanzionato con il blocco delper due stagioni e una multa di circa 460mila euro "per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento ...

Advertising

Gazzetta_it : Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato e maxi multa per irregolarità sui minori - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Notizia terribile per lo #Spezia ?? Arriva lo stop al mercato imposto dalla #FIFA ?? Ecco il motivo - sportli26181512 : Spezia, la Fifa: due anni senza mercato per irregolarità sui minori: Lo Spezia è stato sanzionato con il blocco del… - SasolAle : RT @Gazzetta_it: Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato e maxi multa per irregolarità sui minori - frasigno66 : E abbiamo già la prima retrocessa del campionato. Spezia, che batosta! Irregolarità sui minori: stop al mercato pe… -