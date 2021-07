Intervista – Levante | «Adesso che ho trovato la forza di guarire dalle mie ferite guardo al futuro e sogno l’estetica gli anni ’60»

Leggi su domanipress

(Di venerdì 16 luglio 2021) Letteratura e musica sono sempre state muse figlie di uno stesso dio ed è un dato innegabile che questo rapporto si sia intensificato nei tempi recenti come ipotizzavano qualche lustro fa James Joyce e Italo Svevo., cantautrice siciliana, trapiantata a Torino da sempre proficua di immagini poetiche ed evocative trasformate in musica, questo rapporto lo indaga spesso e con rinnovato interesse utilizzando la scrittura come una lente d’ ingrandimento sul suo sentire personale che diventa paradigma ed insieme inconsapevole guida universale di una generazione in cerca dell’amore e di se stessa. Il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli “E questo cuore non mente” ...