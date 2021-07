Internazionalizzazione delle Pmi: al via l’alleanza tra Agenzia Ice, Unioncamere e Assocamerestero (Di venerdì 16 luglio 2021) Si stringono le maglie della rete di supporto all’Internazionalizzazione delle imprese grazie alla nuova collaborazione sottoscritta tra Agenzia Ice, Unioncamere e Assocamerestero. Nel quadro del Patto per l’export, il documento strategico per l’Internazionalizzazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, i tre presidenti, Carlo Ferro, Carlo Sangalli e Gian Domenico Auricchio, hanno siglato una intesa diretta a individuare nuove linee di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, per far crescere e consolidare la presenza ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) Si stringono le maglie della rete di supporto all’imprese grazie alla nuova collaborazione sottoscritta traIce,. Nel quadro del Patto per l’export, il documento strategico per l’del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, i tre presidenti, Carlo Ferro, Carlo Sangalli e Gian Domenico Auricchio, hanno siglato una intesa diretta a individuare nuove linee di attività, nel rispettorispettive competenze, per far crescere e consolidare la presenza ...

