Inter, Vidal come Joao Mario: il club valuta la rescissione del contratto (Di venerdì 16 luglio 2021) Arturo Vidal e l'Inter ai titoli di coda Può terminare dopo un solo anno l'esperienza con la maglia dell'Inter per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno richiesto con una certa insistenza da Conte ha reso al di sotto delle aspettative e ora il suo futuro sembra inevitabilmente segnato tanto che, secondo il Corriere dello Sport, il club potrebbe rescindergli il contratto liberandosi così del suo ingaggio. "Vidal era il pupillo di Conte a lungo inseguito. Arrivato un anno fa, non ha rispettato le attese che, visto il suo rendimento in carriera, erano elevate.

