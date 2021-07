Inter senza soldi? Spunta una pista: un inatteso ritorno in attacco, ecco il "bomber di scorta" (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Inter ha pochi soldi? Nessun problema, Marotta e Ausilio lavoreranno di fantasia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe in piedi una trattativa per riportare in nerazzurro l'attaccante senegalese con cittadinanza spagnola Keita Balde. A confermarlo è stato il suo agente Federico Pastorello, uscendo dalla sede nerazzurra. "L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Sì certo. Romelu ora è in vacanza e si merita le vacanze che sta facendo. Quindi non ci sono problemi. Qui per Lazaro? No. Sono venuto per parlare di Keita, della sua situazione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) L'ha pochi? Nessun problema, Marotta e Ausilio lavoreranno di fantasia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe in piedi una trattativa per riportare in nerazzurro l'attaccante senegalese con cittadinanza spagnola Keita Balde. A confermarlo è stato il suo agente Federico Pastorello, uscendo dalla sede nerazzurra. "L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'può stare tranquilla su Lukaku? Sì certo. Romelu ora è in vacanza e si merita le vacanze che sta facendo. Quindi non ci sono problemi. Qui per Lazaro? No. Sono venuto per parlare di Keita, della sua situazione. ...

