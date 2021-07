Inter | da Socios com 20 milioni di euro | ultimi dettagli da sistemare Possibile debutto già nella Florida Cup

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’aicon.com Svelata la maglia, in casaè tempo di pensare al main sponsor con la trattativa con.com che pare ormai avviata alla fase conclusiva tanto che, secondo il Corriere dello Sport, prima di ufficializzare il tutto mancherebbero ormai solo alcuniprima dell’annuncio ufficiale. “Manca ancora daqualcheo, ma la trattativa con la piattaforma che rende i tifosi più “partecipi” della vita della società è di fatto conclusa. La prossima settimana forse arriverà l’annuncio ufficiale del ...

, sembra esserci finalmente la svolta per quanto riguarda il main sponsor, che rileverà il ruolo che ha avuto negli ultimi 26 anni Pirelli. Si tratta di.com , una piattaforma americana che ...Dopo una lunga storia con Pirelli, il main sponsor che figurerà sulle divise dell'dovrebbe essere la piattaforma.com In attesa di ufficializzare l'accordo, l'azienda ha reso noto l'...Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, è tutto pronto per l'arrivo di Socios.com. Sarà questo il nuovo sponsor che prenderà posto sulle maglie dell'Inter. Il nuovo brand dovrebbe apparire ...Scelto il nuovo main sponsor che prenderà la pesante eredità di Pirelli. Possibile debutto sulle maglie nella tournée statunitense ...