matteosalvinimi : ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone… - Palazzo_Chigi : Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gr… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - CostanzaRdO : RT @jeperego: #Germania Immagini da Treviri #Trier twittate dall’ufficio stampa della città. La situazione nell’Ovest del Paese per le ino… - bruerne : RT @Palazzo_Chigi: Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gravi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Inondazioni Germania

Le vittime vedi anche Maltempo, piogge ein. FOTO Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 81 dopo che le autorità della Renania - Palatinato hanno annunciato che sono in ...La gente della Renania, della Ruhr, del Sauerland è gente semplice, lavoratrice, abituata a rimboccarsi le maniche e non lagnarsi, ma una cosa così non l'avevano mai vista: le piogge e leche da giorni si abbattono sulla Renania - Palatinato e il Nord - Reno - Vestfalia hanno messo la gente in ginocchio. L'ha presa totalmente impreparata perché la violenza dell'acqua che l'...Inondazioni in Germania: 81 morti, 1300 dispersi nella regione di Ahrweiler. Sospese comunicazioni telefoniche forniture di energia elettrica ...In Germania altre 1300 persone risultano disperse nella circoscrizione ... In Belgio 12 morti e 5 dispersi Sale ancora il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni che hanno devastato ampie ...