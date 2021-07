Inondazioni in Belgio | abitanti disperati | abbiamo perso tutti

(Di venerdì 16 luglio 2021) In, come in Germania dove ci sono stati oltre cento morti, nei Paesi Bassi, in Svizzera e Lussemburgo, si fa la conta dei danni dopo lecausate dalle piogge torrenziali che hanno ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gr… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - EnricoLetta : Il disastro che sta travolgendo l’Europa, la Germania, il Belgio ci riguarda tutti. La ribellione del clima è una r… - StefanoBogini : RT @jemenfousoui: (A sinistra) foto degli abitanti dopo le inondazioni improvvise a Liegi, in Belgio oggi (A destra) 'I politici discutono… - lucacozzuto : RT @jemenfousoui: (A sinistra) foto degli abitanti dopo le inondazioni improvvise a Liegi, in Belgio oggi (A destra) 'I politici discutono… -

Ultime Notizie dalla rete : Inondazioni Belgio

In, come in Germania dove ci sono stati oltre cento morti, nei Paesi Bassi, in Svizzera e Lussemburgo, si fa la conta dei danni dopo lecausate dalle piogge torrenziali che hanno ..."Le notizie che arrivano dalla Germania sono terribili. Nubifragi,, allagamenti e frane. Il bilancio è catastrofico: oltre cento morti, oltre mille dispersi. Anche inci sono diverse vittime, e la situazione è molto complicata anche nei Paesi Bassi ...Alluvione in Germania, continua ad aggravarsi il bilancio: il numero dei morti è salito a 103, con altre 10 vittime nella Renania Palatinato. A queste si aggiunge un numero molto elevato di dispersi.Germania, piogge torrenziali e inondazioni: 20 morti ... primi fondi in arrivo entro luglio Semaforo verde per Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo ...