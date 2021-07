Inondazioni Germania, 103 morti e oltre un migliaio di dispersi. Ventitré i morti in Belgio, Olanda dichiara catastrofe ambientale (Di venerdì 16 luglio 2021) È salito a 103 il numero dei morti accertati nelle Inondazioni che hanno colpito i Laender occidentali della Germania, mentre le persone disperse sono oltre 1.300: lo hanno reso noto le autorità locali. Nel Land della Renania-Palatinato le vittime sono almeno 60, con il villaggio di Schuld, di 700 abitanti, quasi interamente distrutto; il Nordreno-Vestfalia registra 43 morti ma in entrambi i laender ci si aspetta che il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/07/202107161703 ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 luglio 2021) È salito a 103 il numero deiaccertati nelleche hanno colpito i Laender occidentali della, mentre le persone disperse sono1.300: lo hanno reso noto le autorità locali. Nel Land della Renania-Palatinato le vittime sono almeno 60, con il villaggio di Schuld, di 700 abitanti, quasi interamente distrutto; il Nordreno-Vestfalia registra 43ma in entrambi i laender ci si aspetta che il bilancio delle vittime possa aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2021/07/202107161703 ...

