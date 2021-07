Innovativo servizio per i cittadini di Foggia negli uffici postali: dati Isee in pochi minuti con l'Assistente Digitale 'Poste' (Di venerdì 16 luglio 2021) Per richiamare 'Poste' sui siti internet www.Poste.it e www.Postepay.it è sufficiente cliccare sull'apposito 'oblò' in basso a destra nelle pagine. Nel caso in cui l'Assistente Digitale non sia in ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Per richiamare '' sui siti internet www..it e www.pay.it è sente cliccare sull'apposito 'oblò' in basso a destra nelle pagine. Nel caso in cui l'non sia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Innovativo servizio Innovativo servizio per i cittadini di Foggia negli uffici postali: dati Isee in pochi minuti con l'Assistente Digitale 'Poste' Bastano pochi minuti per ricevere la documentazione necessaria per richiedere l'Isee o la conistenza patrimoniale direttamente al proprio indirizzo mail certificato. Da oggi l'innovativo servizio è disponibile anche per i cittadini di Foggia e provincia grazie all'Assistente Digitale 'Poste'. Richiedere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi di Poste ...

