Indonesia e Brasile sopra i 50mila nuovi casi, a Los Angeles torna la mascherina (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University nel mondo si sono registrati 530.423 nuovi contagi e 7.907 decessi nelle ultime 24 ore Leggi su rainews (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo l'aggiornamento della Johns Hopkins University nel mondo si sono registrati 530.423contagi e 7.907 decessi nelle ultime 24 ore

Advertising

andreastoolbox : Indonesia e Brasile sopra i 50mila nuovi casi, a Los Angeles torna la mascherina - Rai News - guig73 : RT @MaryamSenada: ?????? 1/3 Nonostante il disconoscimento dell'OMS, il farmaco ha già riscosso successo in diversi paesi come Brasile, Liban… - Marycompagnone : RT @GFantis: Tra un'ora per chi vuole facciamo un mega volo e andiamo in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Rep. Dominicana, Indonesia, Gi… - GFantis : Tra un'ora per chi vuole facciamo un mega volo e andiamo in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Rep. Dominicana, In… - Luciano06815942 : RT @MaryamSenada: ?????? 1/3 Nonostante il disconoscimento dell'OMS, il farmaco ha già riscosso successo in diversi paesi come Brasile, Liban… -

Ultime Notizie dalla rete : Indonesia Brasile Criptovalute più "green": cosa può fare l'Italia alla Presidenza del G20 È il G20 , forum globale delle principali economie (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Russia, Arabia ...

Metà della popolazione di Giacarta ha contratto il Covid: 12 volte più dei dati ufficiali ... insieme a India e Brasile. Il governo ha imposto il 3 luglio restrizioni di movimento sia a Giava, l'isola principale, che a Bali. Dall'inizio della pandemia, in Indonesia vi sono stati quasi 2,7 ...

Indonesia e Brasile sopra i 50mila nuovi casi, a Los Angeles torna la mascherina Rai News BRASILE, UNA TRAGEDIA Con 1.548 decessi confermati nella giornata di ieri, il Brasile ha totalizzato 538.942 vittime dall'inizio della pandemia di Covid-19, come si evince dall’ultimo bollettino reso pubblico dalle ...

INDONESIA: IL NUOVO Dramma Indonesia. Questa nazione del Sudest asiatico formata da migliaia di isole vulcaniche dove vivono circa 270 milioni di persone ha infatti registrato ieri ben 54.517 nuovi casi di Covid-19, un r ...

È il G20 , forum globale delle principali economie (Argentina, Australia,, Canada, Cina, Francia, Germania, India,, Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Russia, Arabia ...... insieme a India e. Il governo ha imposto il 3 luglio restrizioni di movimento sia a Giava, l'isola principale, che a Bali. Dall'inizio della pandemia, invi sono stati quasi 2,7 ...Con 1.548 decessi confermati nella giornata di ieri, il Brasile ha totalizzato 538.942 vittime dall'inizio della pandemia di Covid-19, come si evince dall’ultimo bollettino reso pubblico dalle ...Dramma Indonesia. Questa nazione del Sudest asiatico formata da migliaia di isole vulcaniche dove vivono circa 270 milioni di persone ha infatti registrato ieri ben 54.517 nuovi casi di Covid-19, un r ...