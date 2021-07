Indice Rt Italia cresce a 0,91, sale anche l'incidenza. Brusaferro: "Giovani più colpiti" (Di venerdì 16 luglio 2021) Impennata dell'Indice Rt Italia e in rialzo anche l 'incidenza , rispettivamente a 0,91 e a 19 casi su 100 mila abitanti . Sono questi, secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Impennata dell'Rte in rialzol ', rispettivamente a 0,91 e a 19 casi su 100 mila abitanti . Sono questi, secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza di ...

Advertising

infoitsalute : Covid oggi Italia, indice Rt sale a 0.91 - infoitsalute : Covid, cresce l'indice Rt in Italia: 19 Regioni a rischio moderato - infoitsalute : Covid-19: in Italia l'indice Rt sale a 0.91. Aumenta anche l'incidenza - marghiadnsal : Aumentano i casi di #Covid19 in Italia e sale a 0,91 l'indice Rt. Ma non c'è ancora pressione sui servizi sanitari.… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: La pandemia in Italia. lìL'indice di trasmissibilità del virus e l'incidenza salgono, anche se a livello ospedaliero 'l'im… -