Indiana Jones 5 | le prime foto dal set di Phoebe Waller-Bridge e dello sbarco sulla luna

(Di venerdì 16 luglio 2021), elegantissima e chic, in azione sul set di, 5, ledal set offrono nuove conferme dell'ambientazione nel 1969, all'epoca dell'alggio degli USA. A Glasgow è in corso la produzione di5, attesissimo seguito della popolare saga. Nuovedal set mostrano un primo sguardo ae al suo costume chic, oltre a un forte indizio della presenza...

Anche Antonio Banderas farà parte del prossimo film di '' allungando così la lista del cast.5: un cast davvero stellato Antonio Banderas è l'ultima star ad unirsi alla crescente lista di attori in '5'. La notizia è ...Antonio Banderas è entrato a far parte del cast di5 , prossimo capitolo della celebre saga con protagonista Harrison Ford . Nonostante l'inizio delle riprese sia stato battuto già da qualche mese, il cast del quinto capitolo dellas saga ...Antonio Banderas è l’ultima star ad unirsi alla crescente lista di attori in “Indiana Jones 5”. La notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline. Naturalmente, Harrison Ford tornerà ancora una vo ...Antonio Banderas farà parte del cast di Indiana Jones 5 insieme a Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Boyd Holbrook.