Incidente choc durante il compleanno Tatiana | 35 anni | muore davanti agli amici | “È stato terribile”

Un Incidente terribile è costato la vita a una donna di 35 anni. Era in un locale e stava festeggiando il suo compleanno. Voleva cantare al karaoke e mentre stava cantando il dj della serata ha azionato il sollevamento degli schermi per consentire a tutti di assistere all'esibizione. Ma la struttura ha ceduto, gli schermi sono caduti e la ragazza probabilmente non ha avuto la possibilità di accorgersi di cosa stesse accadendo. Gli avventori e il personale si sono immediatamente attivati per aiutare la trentacinquenne ma all'arrivo dell'ambulanza era già deceduta. David Skvortsov, che lavorava come DJ al ...

