Incendi boschivi | nonostante l' arrivo della pioggia prolungato lo stato di grave rischio

Nicola_Firenze : RT @ForestTweeting: Focus incendi boschivi: cosa fare prima de periodo critico? Leggete qui. - GioMatLTER : RT @ForestTweeting: Focus incendi boschivi: cosa fare prima de periodo critico? Leggete qui. - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Avviso condizioni di suscettività all'innesco e propagazione d’incendi boschivi valido p… - Alfonso0070 : RT @ForestTweeting: Focus incendi boschivi: cosa fare prima de periodo critico? Leggete qui. - horottoilvetro : RT @emergenzavvf: Si parla di incendio di “interfaccia”, che è la nostra competenza sugli incendi boschivi. Questa clip, girata stanotte su… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi boschivi

ForlìToday

Nonostante l'arrivo della pioggia, prosegue in tutta l'Emilia - Romagna lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, prolungato di altre tre settimane a partire da lunedì 19 luglio fino alla mezzanotte di domenica 8 agosto. La proroga è stata decisa dall'Agenzia regionale per la sicurezza. Lo stato di grave pericolosità potrà essere ulteriormente prorogato se le condizioni climatiche e le previsioni lo richiederanno. Brucia il Gargano, ma le fiamme della polemica divampano (anche) a Foggia. Perché l'ultimo dei già tanti incendi estivi, registrato tra Vico, Ischitella e San Menaio, poteva avere conseguenze ancor pi...