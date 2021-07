"In mezzo al mare ho scoperto nuove risorse contro il cancro". La storia di Silvia (Di venerdì 16 luglio 2021) "La vela mi ha insegnato a tirare fuori le mie capacità e a non dare mai niente per scontato, aiutandomi a rivedere il mio approccio alla malattia". Silvia Vivoli, 53 anni di Firenze, dopo un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) "La vela mi ha insegnato a tirare fuori le mie capacità e a non dare mai niente per scontato, aiutandomi a rivedere il mio approccio alla malattia".Vivoli, 53 anni di Firenze, dopo un ...

Ultime Notizie dalla rete : mezzo mare "In mezzo al mare ho scoperto nuove risorse contro il cancro". La storia di Silvia Ero in mezzo al mare, con persone sconosciute ma legate a me da un filo comune. Stare in barca è un invito alla leggerezza. Lasci a terra tutto ciò che non ti serve, riscopri l'essenziale , ti ...

Costiera Amalfitana. Incidenti lavoro: gru in mare con operaio in cestello: 2 feriti, 1 è grave Incidenti lavoro: gru in mare con operaio in cestello: 2 feriti, 1 è grave. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania -...200 per consentire le delicate operazioni di rimozione del mezzo che e' ...

Cosa c'è dietro l'incendio in mezzo al mare del Golfo del Messico Libero Tecnologia Covid, Gela verso la zona rossa con 190 nuovi casi settimanali Gela è ad un passo da una nuova zona rossa e la proclamazione potrebbe essere questione di ore. In questi giorni il sindaco Lucio Greco aveva fatto numerosi appelli a non assembrarsi anche in occasion ...

Scintille in mare tra Turchia e Cipro Le autorità di Ankara non hanno finora commentato l'episodio n mezzo della guardia costiera turca avrebbe sparato colpi di avvertimento verso una nave dei guardacoste di Cipro nelle acque al largo del ...

