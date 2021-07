In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio: Con la Cartabia zero condannati per il G8. Genova, 20 anni fa (Di sabato 17 luglio 2021) Il dossier – 20 anni fa la “macelleria” di Genova Violenze al G8: con la “Cartabia” zero condanne Il massacro della scuola Diaz, i depistaggi e i verbali falsi firmati da funzionari ai vertici della polizia italiana, secondo Amnesty International “la più grave violazione dei diritti umani in un Paese democratico avvenuta nel Dopoguerra”. Gli orrori della caserma di Bolzaneto, dove vennero portati i manifestanti arrestati illegalmente, torturati per giorni, umiliati, costretti a di Marco Grasso e Alessandro Mantovani I veri anti-italiani di Marco Travaglio Da una settimana i migliori pennivendoli del bigoncio ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Il dossier – 20fa la “macelleria” diViolenze al G8: con la “condanne Il massacro della scuola Diaz, i depistaggi e i verbali falsi firmati da funzionari ai vertici della polizia italiana, secondo Amnesty International “la più grave violazione dei diritti umani in un Paese democratico avvenuta nel Dopoguerra”. Gli orrori della caserma di Bolzaneto, dove vennero portati i manifestanti arrestati illegalmente, torturati per giorni, umiliati, costretti a di Marco Grasso e Alessandro Mantovani I veri anti-italiani di Marco Travaglio Da una settimana i migliori pennivendoli del bigoncio ci ...

