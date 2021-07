In cabina di regia proroga dell’emergenza e green pass (Di venerdì 16 luglio 2021) «Dare maggior significato al green pass»: è l’orientamento di diversi membri del Cts rispetto alla possibilità di introdurre norme simili a quelle adottate in Francia. La decisione della cabina di regia del governo è attesa per l’inizio della settimana. Con il prossimo decreto Emergenza si dovrebbe sancire il rilascio del certificato verde solo dopo la seconda dose, in linea con l’Ue, e non più dopo la prima. La maggioranza dovrà poi trovare un accordo sul suo utilizzo. Sul tavolo l’ipotesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 luglio 2021) «Dare maggior significato al»: è l’orientamento di diversi membri del Cts rispetto alla possibilità di introdurre norme simili a quelle adottate in Francia. La decisione delladidel governo è attesa per l’inizio della settimana. Con il prossimo decreto Emergenza si dovrebbe sancire il rilascio del certificato verde solo dopo la seconda dose, in linea con l’Ue, e non più dopo la prima. La maggioranza dovrà poi trovare un accordo sul suo utilizzo. Sul tavolo l’ipotesi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : @RizzoGiov @matteosalvinimi Certo che il parlamento è sparito. Ormai esiste solo cabina di regia e consiglio dei mi… - RaiNews : A inizio settimana la cabina di regia del governo - GIConfindustria : Proponiamo un metodo per sviluppare l’attuazione del PNRR in chiave generazionale: una cabina di regia per valutare… - mariacarla1963 : RT @byoblu: Cabina di regia: si teme che introduca la Carta Verde. Da qui l’appello di Generazioni - SmitArianna : RT @byoblu: Cabina di regia: si teme che introduca la Carta Verde. Da qui l’appello di Generazioni -