Impostori della libertà

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il punto è sempre quello: il complotto. Il problema è sempre lo stesso: l’imbroglio. Il fine è sempre uguale: l’estremismo. I protagonisti del nostro pezzo di oggi si chiamano Matteo Salvini e Giorgia Meloni e a loro ci piacerebbe di cuore consegnare un riconoscimento speciale che potremmo intitolare così:del giorno nella categoria dei difensori. Che si parli di vaccini, che si parli di Green pass, che si parli di diritti, che si parli d’Europa, lo spartito non cambia e Meloni e Salvini si sono ormai specializzati nel praticare una disciplina in cui cui non hanno rivali. Lo sport funziona così: si disegnano ...

STEVE19722 : LE IENE(non quelle della TV), I LECCACULI E GLI IMPOSTORI CAVALCANO LA TIGRE: SOFFIATE SUL FUOCO, FATE SCHIFO.??. Si… - 5ADAM13 : RT @IAlianna_: SIEDONO SULLE POLTRONE PERSONE CHE DOVREBBERO FARE L’INTERESSE DEL POPOLO…MA LA MINESTRA ALLA FINE È SEMPRE LA STESSA…LADRI.… - domus34619331 : RT @IAlianna_: SIEDONO SULLE POLTRONE PERSONE CHE DOVREBBERO FARE L’INTERESSE DEL POPOLO…MA LA MINESTRA ALLA FINE È SEMPRE LA STESSA…LADRI.… - AlexGiudetti : RT @IAlianna_: SIEDONO SULLE POLTRONE PERSONE CHE DOVREBBERO FARE L’INTERESSE DEL POPOLO…MA LA MINESTRA ALLA FINE È SEMPRE LA STESSA…LADRI.… - IAlianna_ : SIEDONO SULLE POLTRONE PERSONE CHE DOVREBBERO FARE L’INTERESSE DEL POPOLO…MA LA MINESTRA ALLA FINE È SEMPRE LA STES… -

Il Foglio

