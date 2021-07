Immissioni in ruolo, Pittoni (Lega): “Quest’anno si dovevano coprire tutte le cattedre con docenti titolari e invece ci saranno 200 mila supplenti” [VIDEO] (Di venerdì 16 luglio 2021) "I numeri dicono che la situazione peggiora. Questo era l'anno in cui si dovevano coprire tutte le cattedre. L'unica occasione era il decreto sostegni bis ma sappiamo come è andata. I ragazzi il prossimo anno avranno 200 mila supplenti, come era stato pronosticato". L'articolo Immissioni in ruolo, Pittoni (Lega): “Quest’anno si dovevano coprire tutte le cattedre con docenti titolari e ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) "I numeri dicono che la situazione peggiora. Questo era l'anno in cui sile. L'unica occasione era il decreto sostegni bis ma sappiamo come è andata. I ragazzi il prossimo anno avranno 200, come era stato pronosticato". L'articoloin): “silecone ...

