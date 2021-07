Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” [VIDEO] (Di venerdì 16 luglio 2021) "Il decreto sostegni bis doveva intervenire per far avere gli insegnanti in cattedra il 1° settembre e così non è, il Governo ha Tradito il Patto per la Scuola. Ha rimandato al prossimo anno l’ennesimo concorso straordinario bocciato dall’Europa, così non si risolve il problema del precariato. Avevamo chiesto di reclutare anche da II fascia Gps”. L'articolo Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) "Il decreto sostegni bis doveva intervenire per far avere gli insegnanti in cattedra il 1° settembre e così non è, il Governo hailper la. Ha rimandato al prossimo anno l’ennesimo concorso straordinario bocciato dall’Europa, così non si risolve il problema del precariato. Avevamo chiesto di reclutare anche da II fascia Gps”. L'articoloin): “ilper la

Advertising

AniefTorino : Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” [VIDEO] - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” [VIDEO] - DarioArmani : RT @PacificoTweet: Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (#Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” - PacificoTweet : Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (#Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” - AniefTorino : Immissioni in ruolo, Marcello Pacifico (Anief): “Tradito il Patto per la Scuola” -